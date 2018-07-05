РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Футболисты клуба подмосковных Люберец 4 июля обыграли команду «Коломна-2» в 1/8 финала Кубка России, встреча закончилась со счетом 7:0, сообщается на сайте клуба.

«Футбольный клуб «Люберцы» 4 июля в 1/8 финала Кубка России встретился с командой «Коломна-2». Игра завершилась со счетом 7:0 в нашу пользу», – говорится в сообщении.

В победном матче отличились Георгий Митичкин, Темболат Кертбиев, Ильдар Бедретдинов, Александр Масленников, Артем Антипов, Владислав Мишин и Антон Магуров.