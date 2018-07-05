РИАМО – 5 июл. Московские полицейские задержали девять сотрудников Театра.doc, задержание произошло вечером 4 июля на Чистых прудах, сообщает «Эхо Москвы».

«В отделение после спектакля с улицы забрали десять человек. Это девять сотрудников и один молодой человек, который оказался в их компании», – сообщила радиостанции актриса «Театра.doc» Мария Чупринская.

Задержанных доставили в ОВД «Басманное», а затем отпустили. Режиссер театра Зарема Заутдинова добавила, что причину задержания полицейские не объяснили.