РИАМО - 5 июл. Московские застройщики обязаны открыть новые расчетные счета в уполномоченных банках по каждому разрешению на строительство до сентября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Согласно поправкам в закон о долевом строительстве, вступившим с силу с 1 июля 2018 года, в течение двух ближайших месяцев застройщики обязаны открыть расчетные счета в уполномоченных банках для каждого объекта. Данное требование касается всех застройщиков вне зависимости от даты получения разрешения на строительство. Если у застройщика несколько разрешений на строительство, то он обязан открыть несколько таких счетов в уполномоченном банке», – сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, каждому застройщику будет направлено соответствующее уведомление, а через два месяца проведена проверка.

«В случае, если данное условие не будет выполнено, то мы вправе приостановить деятельность застройщика по привлечению средств граждан», – пояснил председатель комитета.

Вместе с тем с 1 июля Москомстройинвест вправе отказать застройщику в выдаче ЗОС, если застройщиком, его учредителем или дочерним обществом учредителя, нарушен срок ввода в эксплуатацию объекта на три и более месяцев. Таким образом, компании, которые не исполняют свои обязательства перед дольщиками по строящимся объектам в установленный срок, не смогут привлекать средства граждан для возведения новых объектов.

Также смягчено условие «Один застройщик – одно разрешение на строительство». Одному застройщику разрешено иметь несколько разрешений на строительство в соответствии с ГПЗУ и утвержденным проектом планировки территория (ППТ). Также, если застройщик осуществляет строительство на территории, в отношении которой заключен договор ее комплексного развития (КРТ), он может получить несколько разрешений на строительство в рамках одной компании-застройщика. Но застройщику запрещается осуществлять деятельность по нескольким договорам КРТ.

Кроме того, установлен обязательный безналичный порядок расчетов по ДДУ и введена норма о добровольных началах по работе со счетами эскроу.

«Эта норма существовала и раньше, однако сейчас она усилена. Теперь, если застройщик открывает счет эскроу в банке, то он освобождается от обязанности перечислять денежные средства в размере 1,2% по каждому ДДУ в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», – заключил Тимофеев.