РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В Королеве в четверг из-за ремонта дороги будет ограничено движение по улице Ленина, сообщается на странице МБУ «Автобытдор» в Instagram.

В 2018 году в Королеве отремонтируют 94 дороги. В центральной части наукограда планируется отремонтировать 48 дорог, в микрорайоне Болшево – 14, в микрорайоне Текстильщик – 12 дорог, и 11 дорог в микрорайоне Юбилейный, а также девять дорог будет благоустроено в Первомайском. Общая площадь запланированного ремонта – свыше 22 тысяч квадратных метров покрытия.

«Уважаемые автовладельцы! В связи с проведением работ по укладке асфальта, 5 июля движение по улице Ленина ограничено! Приносим свои извинения, за доставленные неудобства!» – говорится в сообщении.

В Королеве расположены 509 дорог местного, регионального и федерального значения общей протяженностью 256,5 километров. В текущем году отремонтируют 94 дороги протяженностью 51 километр. Уже завершены работы на 15 дорогах.

Горожане могут сообщать о новых ямах на дорогах в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также можно разместить сообщение на сайте по адресу: www.eds-korolev.ru или через мобильное приложение «ЕДС Королев».