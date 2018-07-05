РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске в карьере Лемешово 14 и 15 июля пройдет чемпионат Московской области по пляжному волейболу, во втором рейтинговом турнире ожидается участие 16 команд, сообщил «РИАМО в Подольске» президент городской федерации волейбола Павел Алексеев.

«В карьере Лемешово в Подольске пройдет чемпионат Московской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В нем сыграют порядка 16 команд, в настоящее время мы еще принимаем заявки. В первом туре – 14 июля сыграют мужчины, во втором – 15 июля – женщины. Первый тур прошел 16-17 июня, в нем приняло участие 32 команды, финальный тур – 18-19 августа», – сказал Алексеев.

По его словам, команды начнут собираться к 9:30, начало первых матчей сетки в 10:00. Площадку для проведения чемпионата оборудуют на Красногвардейском бульваре 48В, ориентиром может послужить пейнтбольный клуб или ресторан «Бархан».