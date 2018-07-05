РИАМО - 5 июл. На всех вокзалах Москвы в 2019 году появится повагонная нумерация поездов дальнего следования с помощью автоматически обновляемого электронного табло, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов столицы.

«Повагонная навигация по планам дирекции железнодорожных вокзалов будет тиражироваться на всех вокзалах Москвы в 2019 году. На платформах Ленинградского вокзала в Москве и Московского вокзала в Санкт-Петербурге началось тестирование новой системы», – сказал собеседник агентства.

Платформы, обслуживающие прибытие и отправление высокоскоростных и скоростных поездов, оснащены электронными табло, которые информируют пассажиров о расположении и нумерации вагонов. На Ленинградском вокзале на трех платформах установлены пять электронных табло, а на Московском вокзале на четырех платформах – восемь.

В основе работы новой системы лежат принципы зонирования железнодорожных платформ и заблаговременного информирования пассажиров и посетителей вокзалов о нумерации и расположении вагонов.

В начале железнодорожных путей размещены электронные табло со схематичным и автоматически обновляемым изображением нумерации, а каждый путь разделен на семь зон (A, B, C, D…), где одна зона включает в себя три вагона поезда.