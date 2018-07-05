РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Художники из подмосковного Подольска Илья Демченко и Сергей Салин создадут два больших граффити в Серпухове, посвященных ГТО и промышленной истории города, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Демченко.

«Два больших граффити украсят торцовую сторону домов №№37 и 53/44 на улице Советская. Мы уже начали создавать контуры рисунка «Будь готов к труду и обороне». Второе граффити под названием «Город-труженик» посвятят промышленной истории Серпухова», – сказал Демченко.

Ранее художники изобразили Сенную площадь XIX века на улице Ворошилова, а также русских воинов трех эпох, начиная со сражения на Куликовом поле 1380 года, Бородинским сражением и заканчивая Великой Отечественной войной, в том числе серпуховского князя Владимира Храброго, на стенах Дворца культуры «Россия».

Работы Демченко можно найти в сети Instagram в аккаунте: @demchenko_365art, а Салина в аккаунте: @weza.ya.