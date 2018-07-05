РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Полицейские из подмосковного Подольска рассказали воспитанникам одного из детских лагерей о правилах поведения в общественных местах и действиях при обнаружении подозрительных предметов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Олегом Лебедевым, представителем Уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске, представителем комиссии по делам несовершеннолетних и городского наркодиспансера провели на базе одного из детских лагерей округа акцию «Безопасные каникулы».

«В рамках мероприятия сотрудники полиции напомнили детям правила поведения в общественных местах, правила дорожного движения, а также о действиях при обнаружении подозрительных предметов. Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске напомнила присутствующим о правах и обязанностях гражданина РФ, представитель комиссии по делам несовершеннолетних о последствиях нарушения административного и уголовного законодательств», – говорится в сообщении.

Помимо этого, воспитанникам лагеря рассказали о недопущении употребления наркотических средств и психотропных веществ. В заключение беседы гости ответили на вопросы детей и подростков, пожелав интересного времяпровождения и безопасных каникул.