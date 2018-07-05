РИАМО - 5 июл. В подмосковной Коломне в агротуристическом хозяйстве «ЭкоДеревушка» увеличивают площадь экзоприюта, в котором появится бассейны различной длины для экзотических животных, сообщил РИАМО в четверг владелец фермы «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев.

«У нас строится экзоприют и крокодиловая ферма. Сейчас мы увеличиваем площадь на 2 тысячи квадратных метров, а также строим много бассейнов – от пяти до десяти метров – для крокодилов, черепах и для разных рыб. В этом году, надеюсь, успеем все сделать», – сказал Балаев.

Он отметил, что приют с экзотическими животными уже открыт и в выходные в «ЭкоДеревушку» приезжает большое количество туристов.

«В приют приносят животных, но мы и сами что-то покупаем. На днях ездили достаточно далеко и купили необычного крокодила, его длина составляет порядка 3,2 метра», – добавил Балаев.