РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В подмосковном Королеве 32 выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщил глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Количество стобалльных результатов выпускников 2018 года превзошло наши ожидания и результаты предыдущих лет – 32 стобалльника! От всей души поздравляю выпускников, педагогов и родителей», – написал Ходырев.

Он отметил, что два человека имеют в своей копилке по два наивысших результата на экзамене. Это выпускница Лицея научно-инженерного профиля Мария Ковалева, получившая 100 баллов за экзамены по физике и по химии, и выпускница Гимназии №3 Далила Цельбель, показавшая максимальный результат на экзаменах по русскому языку и по литературе.

Всего в Королеве в текущем году 1 064 выпускника, из которых 123 человека закончили школу с медалью.