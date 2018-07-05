РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В Подольске могут потратить около 200 тысяч рублей на обустройство подхода к одной из хоккейных площадок на улице 8 Марта, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованных на сайте, муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение работ по устройству подхода к хоккейной площадке на улице 8 Марта, дом 9. Начальная (максимальная) цена контракта – 177 439,11 рублей. Источник финансирования – бюджет городского округа Подольск Московской области.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить работы в течение четырех календарных дней после заключения контракта. Рабочие должны будут обустроить пешеходную дорожку с асфальтобетонным покрытием к хоккейной площадке, установить бортовые камни, карманы для скамеек, газон между площадкой и стоянкой.