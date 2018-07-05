РИАМО - 5 июл. Движение поездов на «красной» ветке метро Москвы утром в четверг вошло в стандартный график после инцидента с пассажиром, сообщил РИАМО представитель столичной подземки.
«Сейчас поезда идут в обычном графике. Задержек нет», – сказал собеседник агентства.
Утром в четверг по громкой связи на станциях линии пассажиров предупреждали о том, что поезда не ходили от станции «Спортивная» до станции «Комсомольская».
Движение поездов временно не осуществлялось из-за инцидента с пассажиром.
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