РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 июл. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Подмосковье провели общественный мониторинг детских площадок в Балашихе, в ходе мероприятия участники обнаружили технические недостатки в работе игровых конструкций, говорится в сообщении пресс-службы Межрегионального общественного движения «Гражданский Комитет России».

«В ходе мероприятия активисты пообщались с местными жителями, которые отметили, что в некоторых районах Балашихи детские площадки сооружены совершенно недавно, но уже есть нарекания по техническому состоянию игровых элементов и отсутствию тартанового покрытия», – говорится в сообщении.

Участники проверки также подтвердили, что в городе есть достаточное количество детских игровых площадок, которые находятся в хорошем состоянии.

По результатам мониторинга активисты сформируют обращение к органам местного самоуправления, в котором вынесут общественные предложения по устранению выявленных недостатков и нарушений.