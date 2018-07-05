РИАМО - 5 июл. В Москве за прошедшие сутки выпало 16 миллиметров осадков, это 17% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы. Наибольшее количество осадков в Подмосковье зафиксировано в Можайске – 24 миллиметра, а это уже 1/4 всего лимита июня», – говорится в сообщении.

Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 11,6 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 11 градусов (Волоколамск) до плюс 13,3 градуса (Балчуг), отмечается в материале.

В четверг циклоническая деятельность в Московском регионе ослабеет, а значит, из-за туч станет выглядывать солнце, осадки приобретут незначительный очаговый характер, немного потеплеет и температура устремится в свое климатическое русло.

Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду, относительная влажность около 41%.