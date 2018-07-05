РИАМО - 5 июл. В буферной зоне Алтуфьевского заказника на северо-востоке Москвы могут установить пункт охраны и видеокамеры, сообщается на сайте префектуры Северо-Восточного административного округа столицы.

По словам депутата муниципального округа Бибирево Яны Воробьевой, в Алтуфьевском заказнике иногда происходят кражи.

«В парке темно, нет камер видеонаблюдения. В совет депутатов поступает множество обращений от жителей с просьбой повлиять на ситуацию, организовать в парке охранную систему. Мы направляли ГПБУ «Мосприрода» письма с просьбой установить камеры видеонаблюдения. Но нам каждый раз отказывают по причине того, что в природоохранных зонах нельзя проводить никакие работы», – сказала Воробьева.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в проблеме.

«В природных заказниках действительно делать ничего нельзя: ни рыть, ни прокладывать траншеи. Тем не менее, я поручу специалистам рассмотреть возможность установки в заказнике видеокамер, дополнительного освещения, а также пункта охраны в первой буферной зоне», – заключил мэр.

Заказник расположен по обеим сторонам Алтуфьевского шоссе в Северо-Восточном административном округе Москвы. Его площадь составляет около 63 гектаров. Основа заказника – небольшой лесной массив, по северной и восточной опушке которого протекает Самотышка, иначе – Самотека, Алтуфьевская речка. В заказнике доказано обитание 10 видов млекопитающих и 25 видов птиц, некоторые их которых включены в Красную книгу Москвы.