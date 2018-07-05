РИАМО - 5 июл. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» утром в четверг отменили и задержали порядка 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» пять рейсов задержали, четыре отметили. В «Домодедове» задержаны шесть рейсов, еще 11 отменено. В «Шереметьеве» задержали два рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Прохладная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, воздух прогреется до 23 градусов. Ветер будет юго-западного направления, 5-10 метров в секунду.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса >>