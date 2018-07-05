РИАМО - 5 июл. Сотрудники полиции Центрального округа Москвы задержали женщину – маму ребенка с тяжелой инвалидностью, подозреваемую в незаконном сбыте психотропных веществ, возбудив в отношении нее уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В результате проверки оперативной информации оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО была задержана 38-летняя жительница столицы. Она незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество – диазепам.

«Как было установлено в ходе проверки, подозреваемая ранее незаконно, через сеть Интернет, у неизвестного лица приобрела зарубежный лекарственный препарат, несертифицированный в России и содержащий запрещенное вещество. Впоследствии женщина решила препарат перепродать, и в момент получения денежных средств была задержана сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Учитывая характеризующие данные подозреваемой и ее жизненные обстоятельства ей избрана мера пресечения не связанная с лишением свободы, а именно – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Изменять указанную меру пресечения следствием не планируется», – отмечается в сообщении.

В Сети начат сбор подписей под петицией в защиту Екатерины Конновой, мамы ребенка с тяжелой инвалидностью. За попытку продать через интернет не пригодившееся ее сыну Арсению иностранное лекарство для снятия эпилептических приступов ее задержали полицейские, после чего обвинили в незаконной продаже психотропных веществ и возбудили уголовное дело.