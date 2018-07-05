РИАМО - 5 июл. На сайте mos.ru стала доступна электронная база спортивных тренеров Москвы, включающая данные о профессиональном опыте более 4,4 тысячи специалистов, которые работают в подведомственных Москомспорту учреждениях, резюме теперь может увидеть каждый желающий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря электронной базе родители смогут узнать заранее, кто будет тренировать их детей в спортивных школах. В реестре есть данные об образовании, стаже и месте работы тренера. На основе этих сведений для каждого специалиста составлен персональный рейтинг от нуля до 10 звезд», – сказал представитель пресс-службы департамента спорта и туризма Москвы.

Он добавил, что вся информация, которая есть в базе, корректна: электронные резюме присылают не сами тренеры, а отделы кадров спортивных школ. Перед публикацией на портале данные еще раз перепроверяются.

Найти тренера можно, указав в поиске интересующий вид спорта. Это может быть борьба, футбол, тяжелая атлетика, фигурное катание, хоккей или другие дисциплины. При желании каждому специалисту можно написать письмо и задать вопросы, касающиеся особенностей того или иного спортивного направления, или узнать требования к кандидатам при поступлении в спортшколу.

На сайте отмечается, что в перспективе электронный реестр будет расширен. К нему планируется добавить тренеров, не работающих в системе Москомспорта. Однако зарегистрироваться в реестре специалисты смогут только через центры госуслуг. Туда необходимо принести документы, подтверждающие наличие высшего образования, спортивных званий или иных спортивных достижений.

В прошлом году на mos.ru появилась возможность пройти тест онлайн на предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта. Это выглядит следующим образом – родители с детьми могут пройти несколько тестов, которые определят физические и психологические возможности ребенка. После этого папы и мамы получат заключение со списком видов спорта, которые подходят их детям больше всего, а также список спортивных школ, где проходят занятия.