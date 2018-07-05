РИАМО - 5 июл. Кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе в предстоящие выходные, максимальная температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщил РИАМО в четверг синоптик Гидрометцентра РФ.

«Между Москвой и Санкт-Петербургом циклон, и атмосферные фронты влияют. До субботы будет прохладно. В субботу ночью плюс 12-14 градусов, днем плюс 19-22 градуса. Кратковременные дожди, в воскресенье в ночные часы плюс 9-14 градусов, днем 20-25 градусов, также дождь», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уже в понедельник в регион начнет поступать теплый воздух. Ко вторнику температура может повыситься до плюс 29 градусов.

Давление будет близко к норме и составит 739-742 миллиметра ртутного столба.