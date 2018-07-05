РИАМО - 5 июл. Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу озвучили список самых красивых станций Московского метрополитена, с помощью мобильного приложения «Метро Москвы» они изучили исторические справки о станциях и посетили каждую из них, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Список подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На каждой ветке метро иностранцы выбрали одну самую красивую станцию, так на Сокольнической линии самой красивой стала станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».

В столичной подземке во время чемпионата мира по футболу — 2018 проводят экскурсии для туристов на русском и английском языках. В ходе экскурсий посетителям рассказывают как о давно функционирующих, так и о только что построенных станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Также болельщики могут взять напрокат аудиогид с экскурсиями на русском, английском и китайском языках. В ходе прогулки можно познакомиться с историей развития столичной подземки.