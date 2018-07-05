РИАМО - 5 июл. Приложение «Метро Москвы», в котором можно построить маршрут до любой точки Москвы и Московской области с учетом всех видов городского транспорта, скачано иностранными болельщиками свыше 30 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С его помощью болельщики могут построить маршруты до стадионов, понять, как пройти к конкретному сектору, а также узнать историю станций метро. Чаще всего приложение, которое доступно на семи языках, скачивают болельщики из Америки, Германии, Испании, Китая и Турции», – рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Одна из самых востребованных функций – построение маршрута. Обычно гости уезжают со станций метро «Выхино», «Комсомольская», «Щелковская», «ВДНХ» и «Домодедовская», а приезжают на «Охотный Ряд», «Воробьевы горы», «ВДНХ», «Комсомольскую» и «Арбатскую». Точки отправки расположены рядом с гостиницами и вокзалами, а точки прибытия – с популярными историческими объектами.

Также туристы пользуются услугой заказа такси, так как только аккредитованные автомобили могут подъехать к спорткомплексу «Лужники» и стадиону «Спартак» в дни матчей.

Кроме того, более 130 тысяч пользователей посмотрели прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в специальном разделе мобильного приложения FIFA.

Для жителей Москвы ранее заработал специальный раздел с полезной информацией о том, как изменилось движение транспорта во время первенства мира по футболу. На одном ресурсе можно узнать о работе метро, Московского центрального кольца, такси, наземного транспорта, а также обо всем, что актуально для автомобилистов, в том числе об изменениях движения и правил парковки.

По данным FIFA, более 2,5 миллионов человек посетили матчи чемпионата мира 2018 по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.