РИАМО - 5 июл. Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников, в группу лидеров также вошли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Эксперты отметили положительные изменения в образовательной системе столицы в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира. Аналитики консалтинговой группы Bain & Company оценивали развитие столичного образования с 2010 по 2017 годы в сравнении с 20 мегаполисами мира. Итоговые результаты они представили в докладе «Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен», говорится в сообщении.

Эксперты делали выводы, анализируя три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов. Москва в числе лидеров по трем ключевым параметрам блока «Знания»: среднему уровню знаний, плотности результатов и достижениям сильнейших учащихся.

По среднему уровню математической грамотности Москва занимает шестое место в мире, уступая Шанхаю, Сингапуру, Гонконгу, Токио и Сеулу.

Согласно докладу аналитиков, 42% столичных школьников посещают спортивные кружки и секции, 30% — относящиеся к сфере культуры, а 29% занимаются техническим творчеством. Московские школы участвуют в программах по предпрофессиональному образованию, где старшеклассники имеют возможность попробовать себя в различных профессиях. Подавляющее большинство учащихся занимаются в инженерных и медицинских классах.

В 2016 году Москва уже демонстрировала высокие результаты в международном исследовании PISA. Тогда эксперты сделали вывод, что школы столицы по уровню читательской и математической грамотности входят в десятку лучших образовательных систем мира, а по уровню естественно-научной грамотности — в топ-20.