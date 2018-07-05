РИАМО - 5 июл. Степного орла, который недавно появился в Московском зоопарке, назвали в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, который сумел отбить два пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

После окончания чемпионата мира на вольере установят именную табличку. Орленок уже окреп и сменил пух на взрослое оперение. Хищник уже питается самостоятельно, в его рацион входит мясо перепелов и мелких грызунов, которое ему приносят родители. Через пару недель птенец начнет покидать гнездо и осваивать вольер. Тогда его и смогут увидеть посетители зоопарка.

В Московском зоопарке степные орлы живут чуть ли не с момента его основания. Сейчас там обитают 15 особей, шестерых из них, в том числе и подрастающего Игоря Акинфеева, можно увидеть на новой территории зоопарка рядом с вольером белых медведей. Также можно посмотреть и на недавно вылупившихся птенцов красных и розовых фламинго. Они уже начали выбираться из гнезд и самостоятельно прогуливаться по вольеру. Семейство фламинго обитает на Большом пруду.

Степной орел занесен в Красную книгу России в категории «редкие виды». Ареал его обитания простирается от степных и полупустынных районов Восточного Предкавказья до степей Забайкалья. Снижение численности происходит главным образом из-за роста городов и промышленности, из-за которого происходит ухудшение естественной среды обитания птиц и сокращение их кормовых угодий.

Благодаря острому зрению степной орел способен разглядеть добычу с большого расстояния, а затем пикирует на нее с высоты. Суслики, мелкие лисицы, зайцы, разнообразные грызуны и пресмыкающиеся не имеют практически ни единого шанса спастись, если степной орел выбрал их в качестве жертвы. Кроме того, эти птицы — отличные родители, ревностно оберегающие свое гнездо и хорошо заботящиеся о потомстве.