РИАМО - 5 июл. Девять возгораний зарегистрировано в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 60 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров – девять. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 64 человека и 16 единиц техники», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, на дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом были спасены 20 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы или новых термических точек.

«Пятого июля на всей территории Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории зарегистрирован один очаг природных пожаров на площади 0,4 гектара», – заключается в публикации.