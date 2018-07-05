РИАМО - 5 июл. Прохладная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, воздух прогреется до 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 21-23, по области 18-23 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западного направления, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормального, в середине дня его значение составит 740 миллиметров ртутного столба.

«Прохладная погода в московском регионе с повышенной влажностью воздуха, низким атмосферным давлением и значениями температуры ниже климатической нормы может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов и бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми патологиями. Повышенная метеочувствительность по разным оценкам у жителей больших городов наблюдается чаще в три раза, чем у жителей сельской местности», – отмечается в материале.

Как добавляется на сайте, причина, скорее всего, лежит в образе жизни, интенсивных эмоциональных нагрузках и большей невротизации, в действие стрессовых факторов, экологической и менее комфортной природной среды.

Метечувствительность чаще всего отмечается у людей мало бывающих на свежем воздухе, занятых умственным трудом, страдающих гиподинамией, именно у них сужены, так называемые, зоны микроклиматического комфорта.