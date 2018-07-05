РИАМО - 5 июл. Движение поездов от станции «Спортивная» до станции «Комсомольская» Сокольнической линии московского метро временно не осуществлялось из-за инцидента с пассажиром утром в четверг, сообщил РИАМО представитель горячей линии столичной подземки.



Утром в четверг по громкой связи на станциях линии пассажиров предупреждали о том, что поезда не ходили от «Спортивной» до «Комсомольской».

«На участке линии не ходили поезда утром из-за извлечения человека из-под поезда на одной из станций. Сейчас движение есть, но возможны увеличенные интервалы движения поездов», - сказал собеседник агентства.

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