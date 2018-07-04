РИАМО - 4 июл. Москвичка Екатерина Коннова, являющаяся матерью неизлечимо больного ребенка, может попасть в тюрьму за попытку продажи нескольких оставшихся после курса лечения сына микроклизм с диазепамом, сообщается в петиции на сайте change.org.

В Сети начат сбор подписей под петицией в защиту Екатерины Конновой, мамы ребенка с тяжелой инвалидностью. За попытку продать через интернет не пригодившееся ее сыну Арсению иностранное лекарство для снятия эпилептических приступов ее задержали полицейские, после чего обвинили в незаконной продаже психотропных веществ и возбудили уголовное дело.

«Мы призываем закрыть уголовное дело против мамы неизлечимо больного ребенка и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии. Сейчас ей грозит от 4 до 8 лет тюрьмы», – говорится в обращении в прокуратуру Мещанского района Москвы, размещенном на сайте change.org.

Как уточняется на сайте, если Екатерину суд приговорит к реальному лишению свободы, то ее сын попадет в интернат для инвалидов, где может погибнуть из-за недостаточного ухода, а его старший брат окажется в детском доме.

Автор петиции также указывает, что родители многих тяжелобольных детей нелегально приобретают зарубежные лекарства, поскольку их отечественные аналоги не действуют.