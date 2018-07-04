РИАМО - 4 июл. Современные методики подготовки юных футболистов и образовательные программы подготовки тренеров обсудили в Женеве делегация из Подмосковья и представители УЕФА, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, генеральный директор футбольного клуба «Химки» Василий Иванов и руководитель департамента инновационной политики, науки и образования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Власов провели рабочую встречу с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Женеве.

«На встрече присутствовали глава службы УЕФА по футбольному образованию Франк Лудольф и руководитель отдела футбольного развития УЕФА Жан-Франсуа Домерг. Визит был приурочен к созданию регионального центра Московской области по футболу, который планируют открыть в Химках», – говорится в сообщении.

В частности, делегация обсудила внедрение современных методик подготовки юных футболистов и образовательной программы подготовки тренеров.

«На базе школы олимпийского резерва в подмосковных Химках создадут региональный футбольный центр. Российский футбольный союз (РФС) плотно взаимодействует с УЕФА. Опыт и методики УЕФА, безусловно, пригодятся нам в создании мощного регионального футбольного центра. Кроме того, была проговорена возможность привлечения специалистов организации для работы в Московской области, на что мы получили положительную реакцию», – отметил Терюшков.