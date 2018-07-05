РИАМО - 5 июл. Московский международный культурный фестиваль «Привет, Апулия!» пройдет в столице с четверга по 7 июля на площадках в парке Горького, «Музеоне» и в саду «Эрмитаж».

Фестиваль посвящен открытию прямого авиарейса из города Бари на юго-востоке Италии в Москву.

На фестивале жители и гости столицы смогут познакомиться с интересной культурой южной Италии, а также посмотреть современные итальянские кинокартины и посетить творческие встречи с кинорежиссерами.

Кроме того, в течение дня будут проходить мастер-классы по кулинарному искусству и по итальянскому языку.