РИАМО - 5 июл. В доме правительства Московской области в четверг пройдет форум «День промышленника – 2018» с участием представителей власти, инвесторов и предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«В форуме примут участие первые лица крупнейших промышленных предприятий Московской области, представители отраслевых высших и средних специальных учебных заведений, крупнейшие инвесторы, реализующие проекты на территории региона, представители государственной власти в сфере образования, главы районов, представители экспертного и научного сообщества», – отмечается в материале.

В форуме также примет участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей Виктор Даниленко. На мероприятии состоится вручение наград участникам форума, которые являются лидерами рынка в различных направлениях.

Главными темами деловой повестки форума станут приоритетные направления подготовки промышленных кадров для производств Московской области, государственные меры поддержки для развития экспорта и повышение качества экспортного продукта области.

День промышленника – эффективная дискуссионная площадка для обсуждения ключевых тенденций отрасли, поиска новых партнеров и инновационных решений в области региональной промышленности. Организатором форума выступает министерство инвестиций и инноваций Московской области.