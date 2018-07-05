РИАМО - 5 июл. Расписание пригородных электропоездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится с четверга по 9 июля из-за ремонта на станции «Царицыно», также маршруты следования нескольких поездов сократят, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«С 5 по 9 июля корректируется расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений из-за проведения ремонтных работ на станции «Царицыно». Изменяется время отправления и прибытия ряда поездов. Также сокращены маршруты следования электропоездов», - говорится в сообщении.

Маршруты следования сократятся у нескольких электропоездов: № 6316 Рижского и 6315 Курского направлений отменены на участке Люблино – Щербинка, № 6360 отменен на участке Красный Строитель – Люблино, № 6421 В отменен на участке Люблино – Царицыно, № 6211 отменен на участке Москва (Курский вокзал) – Люблино.

Помимо этого, № 6424 Рижского и 6423 Курского направлений, 6078 Курского 6077 Смоленского отменены на участке Люблино – Царицыно, № 6368 Курского и 6367 Рижского будут отменены на участке Царицыно – Люблино 5, 6, 7, 8 июля.

А также маршрут № 6160 В отменен на участке Люблино - Москва-Каланчевская, № 6162 Р отменен на участке Люблино - Москва-Каланчевская, № 6287 В, 6225 Р отменен на участке Москва-Каланчевская – Царицыно, № 6664 Курского и 6663 Рижского направлений отменен на участке Царицыно - Люблино.

Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.

С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек». Приложение доступно в App Store — «Расписание электричек ЦППК» и Google Play — «ЦППК - расписание и маршрут электричек Москвы».