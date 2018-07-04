РИАМО - 4 июл. Импортозамещающие изделия для терапии рака печени могут появиться в 2021 году, их будет производить резидент особой экономической зоны «Дубна» ООО «БЕБИГ», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Резидент ОЭЗ, компания «НаноБрахиТек» наладила серийное производство отечественных микроисточников для лечения рака предстательной железы. Теперь головная компания дубненского резидента ООО «БЕБИГ» приступает к новому проекту – разработке, а затем испытаниям и внедрению в практику инновационных медицинских изделий для терапии онкозаболеваний печени.

«Микросферы являются щадящей альтернативой хирургической операции и, по мнению разработчиков, могут поступить на российский рынок уже в 2021 году. Общая стоимость проекта составляет 208,7 миллиона рублей. Льготный заем на его осуществление в 100 миллионов рублей выделяет Фонд развития промышленности. Разработку и производство планируют наладить на базе компании в ОЭЗ «Дубна», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Реализация проекта позволит вывести на медицинский радиоизотопный рынок российский продукт мирового уровня и обеспечить потребности России в данном виде терапии. Микросферы радиоактивного излучения на основе радионуклида иттрий-90 станут аналогичным медицинским изделием TheraSphere компании BTG Interventional Medicine, которые широко применяются в Европе и США. У предприятия уже есть технология производства, изготовлена опытная партия устройств для введения микросфер, получено регистрационное удостоверение на продукт.

«Микросферы на основе иттрия-90 вводятся в организм локализовано, специальным устройством размещаются вблизи опухоли или непосредственно в ней в определенном растворе и вызывают разрушение опухолевых клеток», – пояснил генеральный директор ООО «БЕБИГ» Кирилл Майоров.

К достоинствам нового метода относятся облучение конкретного опухолевого узла, минимальное вмешательство в организм при введении препарата, сокращение риска повреждения здоровой ткани и одновременное поражение всех очагов и метастаз опухоли, а также возможность регулировать дозу облучения. После выхода на производственную мощность компания рассчитывает составить серьезную конкуренцию иностранным аналогам.