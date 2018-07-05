РИАМО - 5 июл. Похороны бывшего председателя Гостелерадио СССР, российского и советского журналиста Леонида Кравченко состоятся на Троекуровском кладбище в Москве в четверг.

Кравченко скончался в столице на 81-м году жизни 2 июля.

Семья Кравченко приняла решение, что все пройдет в закрытом режиме.

Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Кравченко начнется в 12:00. Предполагается, что на похоронах будут присутствовать члены семьи и журналисты «Труда» и «Парламентской газеты», в которых работал Кравченко.

Леонид Кравченко родился 10 мая 1938 года в Орловской области. Возглавлял ряд государственных средств массовой информации. Назначен председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР) в ноябре 1990 года. После стал председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и занимал эту должность до августа 1991 года.