РИАМО - 4 июл. На Окской улице в столице рядом с граффити с болельщиками-«талисманами» матча Россия – Испания появилось изображение Ждуна в кокошнике, сообщил автор граффити, пользователь alexart214 в Instagram.

«Принял участие в съемках проекта <…> про иностранных болельщиков. Порисовали с ребятами из Пакистана. <…> Этот рисунок возле знаменитых болельщиков в кокошниках в Москве», — написал автор проекта.

Художник в этот раз изобразил на стене гаража Ждуна в кокошнике в цветах российского триколора с хэштегом #ждупобеду.

Автор граффити уточнил, что изображение находится в районе Кузьминки, на улице Окская, 34.

Ранее художник на той же улице изобразил троицу болельщиков в кокошниках, поедающих шаурму, с матча Россия – Испания. Они стали популярны после того, как их показали во время трансляции игры в эфире федеральных каналов. Троица стала своеобразным «талисманом» победы сборной России в матче.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.