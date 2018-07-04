РИАМО - 4 июл. Сотрудники Роспотребнадзора выявили факт реализации фальсифицированного сливочного масла из Воронежа, употребление которого может привести к отравлению, говорится в документе управления Роспотребнадзора по Московской области, который имеется в распоряжении РИАМО.

По информации ведомства, в Воронеже выявили предприятие-фантом ООО «Царский двор».

«В адрес управления поступает информация о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции (масло сливочное) производства ООО «Царский двор», расположенного по адресу: город Воронеж, улица Солнечная, дом №15, офис 4», – отмечается в документе.

Данный адрес производства был указан на упаковке, однако в ходе проверки было установлено, что по этому адресу производство отсутствует. Информацию о производстве и обороте фальсифицированного масла направили в правоохранительные органы.

«Продукция ООО «Царский двор» не соответствует требованиям действующего законодательства, может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление», – заключается в материале.