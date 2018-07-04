РИАМО - 4 июл. Власти Московской области запланировали строительство индустриального парка «Патриот» в городском округе Одинцово, здесь смогут разместиться новые предприятия машиностроения, робототехники и фармацевтики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Подмосковье планирует создание индустриального парка «Патриот» общей площадью 178 гектаров. Предполагается, что там разместятся производства в сфере IT, робототехники, машиностроения, фармацевтики, а также логистические центры», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Кроме того, на территории будет налажена административная и общественная зона с размещением офисов, торгово-выставочного комплекса, придорожного комплекса с АЗС и гостиницы на 400 мест, добавил он.

Инженерная и транспортная инфраструктуры индустриального парка будут готовы к 2020 году.