РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В Люберцах по итогам работы летних школьных лагерей определили школы-победительницы конкурса «Безопасное лето» на лучшую организацию пожарно-профилактической работы с детьми, сообщила «РИАМО в Люберцах» главный специалист управления образования администрации муниципалитета Вероника Орлова.

Управление образованием, Люберецкое отделение всероссийского добровольного пожарного общества, ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» подвели итоги конкурса на лучшую организацию пожарно-профилактической работы с детьми в школьных лагерях с дневным пребыванием детей «Безопасное лето» в рамках фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность».

«Всего в мероприятии приняли участие 3 402 ребенка из 38 школьных лагерей с дневным пребыванием детей. Лучшими в конкурсе стали школа №25 имени Черемухина, школа №54, школа №28, которые были награждены грамотами управления образованием и призами от Люберецкого отделения всероссийского добровольно пожарного общества», - сказала Орлова.

Она пояснила, что мероприятие проводилось с целью профилактики пожаров от детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей на пожарах, пропаганды мер пожарной безопасности среди несовершеннолетних.

«Мы проводили для детей практические занятия по отработке действий в случае возникновения пожара, выставки, конкурсы рисунков, в том числе на асфальте, театрализованные представления, Дни юного пожарного, экскурсии в пожарные части округа и другие массовые мероприятия, направленные на обучение детей мерам пожарной безопасности», - отметила Орлова.

По ее словам, обязательным условием конкурса было оформление и предоставление портфолио по мероприятиям с детьми по пожарной безопасности в лагерной смене, фотоальбома, сценарии с проведенными мероприятиями, а также видео об одном проведенном мероприятии на противопожарную тематику.