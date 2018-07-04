РИАМО - 4 июл. Журнал GQ в очередной раз выбирает лучших людей России сразу в 11 номинациях, одним из главных соискателей трофея в категории «Спортсмен года» стал представитель подмосковного плавания Евгений Рылов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен из Московской области громко заявил о себе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро – в финальном заплыве на 200 метров на спине Рылов показал третье время и завоевал бронзу.

«Спустя год пловец из Подмосковья показал лучший результат в карьере. На чемпионате мира в Будапеште россиянин выиграл золото, выступая с больным плечом. Выбирать «Человека года» пользователи будут вплоть до 31 июля», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Рылов – настоящий пример для подрастающего поколения спортсменов

«В последний раз пловцы из России становились чемпионами мира 14 лет назад. Приятно, что этот злой рок прервал именно представитель подмосковной школы. Евгений сотворил настоящую историю и заставил весь мир вспомнить о силе отечественного плавания. Рылов – пример для подрастающего поколения спортсменов. На мой взгляд, он очевидный фаворит в своей номинации», – отметил министр.

Журнал GQ каждый год выбирает известных россиян, которые сделали что-то выдающееся в различных сферах: спорте, кино, музыке, политике, бизнесе. Голосование в рамках премии «Человек года» идет на сайте журнала и закроется 31 июля 2018. Результаты будут объявлены в сентябре и опубликованы в октябрьском номере GQ.