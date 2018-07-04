РИАМО – 4 июл. Клиентов «Натали Турс» не заселяют в отели из-за долгов компании, проблемы могут появиться на всех направлениях туроператора, и в такой ситуации туристы могут заплатить за отель и по возвращении в Россию ждать возмещения затрат, сообщил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

«В первую очередь нужно обращаться к оператору или в агентство, где вы покупали тур, с попыткой решить этот вопрос. Если этот вопрос требует длительного времени решения или не решается, тогда возможны только два варианта: либо возвращаться на родину, либо заплатить вторично, получить все чеки, документы. По возвращении эти деньги будут компенсированы через самого оператора или страховую компанию», – сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Осауленко.

По его словам, такая практика существует уже четвертый год, и она работает.

«Так что мы с полной ответственностью заявляем, что будут временные неудобства, но все деньги будут компенсированы», – отметил Осауленко.

Ранее генеральный директор компании «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил, что туроператор аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами.