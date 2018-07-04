РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В лагере экстремалов из Подольска, которые отправились в экспедицию по Карелии на квадроциклах, в ночь на среду произошел пожар, загорелся один из флагов, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба «Bizon» Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники «Bizon» неоднократно совершали экспедиции по городам России. В текущем году экстремалы отправились в экспедицию «Загадочная Карелия». Из Подольска они стартовали поочередно с 27 по 28 июня и до республики добирались на автомобилях. На маршрут экспедиции они вышли 1 июля. Они посетили город Суоярви, поселок Гимолы, водопад Белые мосты, поднялись на гору Воттоваара и многое другое.

«Сегодня утром, проснувшись в нашем лагере, я обнаружил, что один из флагов обгорел. Помимо этого, обнаружил пустой огнетушитель и увидел, что прожжен мешок продовольствия. Как выяснилось, в ночь со вторника на среду в лагере произошел небольшой пожар. К счастью, обошлось без потерь и пострадавших. Однако причины возгорания пока неизвестны», - сказал Бородин.

Он отметил, что помимо этого, в среду из строя вышел один из квадроциклов, вследствие чего трое из членов команды были вынуждены прервать экспедицию.

«В целом все идет по плану, и мы придерживаемся намеченного маршрута. На сегодняшний день мы прошли более 500 километров на квадроциклах», - сказал Бородин.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.