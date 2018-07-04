РИАМО - 4 июл. Третий фестиваль «Русская опера у стен монастыря» стартовал в подмосковном Серпухове, артисты московского музыкального театра «Геликон-опера» под открытым небом исполнят собравшимся зрителям оперу Сергея Рахманинова «Алеко» и устроят гала-концерт, в котором прозвучат песни из опер Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского, передает корреспондент РИАМО в среду.

«Сегодня Серпухов в очередной раз принимает фестиваль «Русская опера у стен монастыря», который реализуется на территории Московской области по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Сегодня мы встречаем уже старых друзей — театр «Геликон-опера» с оперой «Алеко», - сказал глава города Серпухов Дмитрий Жариков.

Режиссер спектакля «Алеко» Ростислав Протасов отметил, что выбор этого произведения Рахманинова неслучаен, так как в этом году у оперы и ее автора юбилей.

«Мы сегодня представляем нашу премьеру, которая состоялась в начале июня в театре «Геликон-опера», этот спектакль мы неслучайно привезли на фестиваль. Это юбилейное представление, в этом году опере исполняется 125 лет. Также в этом году исполняется 145 лет со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Поэтому у нас получаются два прекрасных юбилея. И мы очень рады показать эту оперу под открытым небом на фоне прекрасных храмов, чтобы опера вышла к истокам», - отметил Протасов.

Советник губернатора Подмосковья по культуре Нармин Ширалиева добавила, что фестиваль «Русская опера у стен монастыря» - совместный проект губернаторской программы «Наше Подмосковье» и Московской епархии.

«Мы уже в третий раз проводим этот фестиваль. Он нам чрезвычайно дорог. Это единственный проект, который делается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Губернаторская программа «Наше Подмосковье» и Московская епархия работали вместе над этим проектом», - уточнила Ширалиева.

Она добавила, что следующая премьера музыкального театра, опера «Князь Игорь», может быть впервые представлена в рамках фестиваля.

«Мы счастливы, что у нас такой хороший партнер, как московский музыкальный театр «Геликон-опера». Мы надеемся, что следующая премьера, которая еще только готовится в театре, «Князь Игорь», тоже будет представлена на нашем фестивале», - добавила Ширалиева.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» будет проходить два дня, по 5 июля. В первый день представления увидят жители Серпухова, во второй день театральная труппа отправится в подмосковную Коломну.