РИАМО - 4 июл. Проект «Парковое кольцо Москвы» может объединить зеленые пространства столицы в 100-километровый маршрут, это позволит повысить доступность памятников культуры, популяризовать культурное наследие, сообщил среду в ходе первого Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» в «Манеже» представитель бюро «Народный архитектор» Антон Ладыгин.

«Это проект общегородского парка, который объединяет крупнейшие общественные пространства и парки города в единый маршрут протяженностью порядка 100 километров. Порядка 64% это существующие парки, такие как Измайловский, Битцевский, «Сокольники» и другие; около 13% - существующие улицы, небольшие участки превращаем в зеленые пешеходные и велосипедные улицы; и часть маршрута - 23% - по неблагоустроенным территориям, например, в долинах рек Яузы и Сетуни, то есть будущим паркам», - сказал Ладыгин.

По его словам, 100 километров - это самый кратчайший путь, который можно проложить по парковому кольцу с учетом ответвления, который позволит добраться в центр. Объединенный парк в пределах МКАД охватывает около 95% территории, что делает его общегородским. Непрерывность маршрута - одна из основополагающих идей проекта.

«Зеленые мосты делают парковое кольцо непрерывным. Аналогичные конструкции, экомосты применяют во всем мире. Парковое кольцо Москвы произведет позитивный эффект на различные сферы городской жизни - спорт; культура, экология, транспорт, отдых, экономика, инфраструктура», - отметил Ладыгин.

Он добавил, что в числе эффектов от реализации проекта значатся популяризация культурного наследия, доступность памятников культуры, формирование музейных маршрутов и так далее.

«На протяжении нашего маршрута мы насчитали 12 усадеб, что также может образовать «усадебное кольцо» - Царицыно, Кусково, Останкино и так далее. На пути следования обнаруживаются также интересные и не всегда очевидные памятники авангарда, модернизма, неоклассицизма. По маршрутам паркового кольца могут быть организованы выставки», - отметил Ладыгин.

Он также сообщил, что на основе мобильных интерактивных приложений прямо из парка можно будет увидеть панорамы города и нереализованные проекты, что продемонстрировал на примере парка «Зарядья».

«Стенд с дополненной реальностью (на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в ЦВЗ «Манеж» - ред.) позволяет всем желающим прогуляться по нашему кольцу. Для Москвы характерна радиально-кольцевая структура. Именно кольцо позволяет создать общегородское решение. Парковое кольцо может стать ключевым общественным пространством будущего», - добавил Ладыгин.

Он уточнил РИАМО, что данный проект был представлен ранее на биеннале «АРХ-МОСКВА», благодаря чему большинство представителей профессионального архитектурного сообщества о нем знают, включая главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Хотим сделать проект открытым для обсуждения, критики и предложений», - заключил Ладыгин.

Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» продлится до 5 июля.