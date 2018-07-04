РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске надземный пешеходный переход от ЖК «Весенний» через Старосимферопольское шоссе планируют начать строить в III квартале 2018 года, ранее власти называли другой срок - июнь, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила уточнить сроки начала работ по строительству пешеходного перехода от ЖК «Весенний» (на улице Объездная дорога, дома №№1 и 2) через Старосимферопольское шоссе к улице Циолковского. Ранее сообщалось, что строительство начнется в июне, но работы до сих пор не начали. Женщина поинтересовалась, по какой причине задерживается строительство и в какие сроки его планируют закончить.

«В настоящее время проводится экспертиза разработанной проектной документации. Начало строительства дополнительного надземного пешеходного перехода над автомобильной дорогой Старосимферопольское шоссе (участок 43-48 километр) в районе ЖК «Весенний» в поселке Сосновый Бор - III квартал 2018 года, окончание – 2019 год», - сказал исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «ДДС» Владимир Локтев.

Строительство дополнительного надземного пешеходного перехода над автомобильной дорогой Старосимферопольское шоссе (участок 43-48 километр) в районе ЖК «Весенний» в поселке Сосновый Бор Подольска предусмотрено государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденной правительством Московской области.

Общая стоимость строительства объекта составляет 152,69 миллиона рублей. Контракт на разработку проектной документации заключен с ООО «ВТМ Дорпроект Столица» 14 июня 2017 года на сумму 7,921 миллиона рублей.