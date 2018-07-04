РИАМО - 4 июл. В Москве 5 июля пройдет церемония прощания с мексиканскими болельщиками чемпионата мира по футболу, мариачи споют вместе с «Бурановскими бабушками», музыкальная программа также пройдет в столичном парке «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы Национального дома болельщиков Мексики Una Probadita de Mexico.

«Пятого июля в 14:00 на территории Гостиного Двора состоится церемония прощания с мексиканскими болельщиками. Самые известные исполнители мексиканской народной музыки – мариачи – передадут ключи от дома Probadita de Mexico русскому народному ансамблю «Бурановские бабушки» и споют с ними дуэтом», — говорится в сообщении.

Музыкальная программа продолжится в парке «Зарядье», где пройдет флешмоб при участии мариачи. Артисты устроят уличный концерт для всех желающих.

Как уточняется в сообщении, Дом болельщиков Мексики продолжит трансляцию матчей на одном из самых больших экранов Москвы. Ближайшие открытые для всех желающих просмотры состоятся 6 и 7 июля.

Ранее сборная Мексики проиграла команде Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:0.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.