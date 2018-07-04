РИАМО - 4 июл. Мастер-класс по дзюдо от ведущих японских мастеров пройдет 5 июля в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах, на мероприятии ожидают более 100 спортсменов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Центр единоборств посетят обладатель восьмого дана по дзюдо Тэруюки Миура, вице-президент федерации самбо Японии Нобуюки Асаи и обладатель пятого дана по дзюдо Нисихата Осаму. Все они представляют институт Кодокан – крупнейший центр дзюдо в мире.

«Приезд таких выдающихся мастеров дзюдо в наш регион – это большое событие для всех жителей. Мастера из Японии не только представляют ведущий центр дзюдо в мире, но и являются учениками Ямаситы – культовой фигуры в этом виде спорта. Уверен, что нашим парням есть чему поучиться у таких мастодонтов», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Мастер-класс будет проведен для молодых дзюдоистов из подмосковной сборной в возрасте от 15 до 23 лет. На мероприятии ожидается более 100 спортсменов из региона. Мастера из Японии продемонстрируют базовые основы дзюдо, а также различные технические приемы. Тренинг продлится три часа, начало мероприятия в 10:30.