РИАМО - 4 июл. С начала 2018 года поисково-спасательные подразделения Подмосковья вывели из леса 49 человек, еще 13 заблудившихся смогли выйти сами благодаря подсказкам операторов системы-112, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Оперативно выводить заблудившихся людей из леса помогает функция геопозиционирования в системе-112, действующая уже более года. Если телефон пострадавшего заряжен и исправен, спасатели, имея географические координаты, смогут сориентировать человека на выход из леса, либо направить на помощь поисковый отряд», – сказал Пестов.

В региональной диспетчерской службе комитета лесного хозяйства размещено автоматизированное рабочее место системы-112 – это позволяет переключить вызов на ближайшее к происшествию лесничество. Лесники, хорошо знакомые с местностью, помогут пострадавшему выбраться самостоятельно, подсказав необходимые ориентиры.

На номер «112» также поступают вызовы от родственников или знакомых заблудившихся – в таком случае операторы подробно опрашивают родных и близких, заполняют карточку происшествия и дают указания поисковым отрядам. Обращения касаются не только розыска заблудившихся, но и возгораний в лесу, незаконной вырубки леса, выброса мусора и других правонарушений.