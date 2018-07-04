РИАМО – 4 июл. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев высоко оценил результаты взаимодействия МВД РФ с международной организацией уголовной полиции (Интерпол), он отметил, что за прошлый год России выдали более 60 обвиняемых, находящихся в международном розыске, сообщается на сайте ведомства.

Встреча главы министерства Колокольцева с президентом Интерпола, заместителем министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэем произошла в Москве в среду. Стороны рассмотрели направления российско-китайского полицейского сотрудничества в приграничных районах и выразили заинтересованность в продолжении деятельности рабочей группы под руководством заместителей министров.

«Только в прошлом году в нашу страну их (международных обвиняемых – ред.) выдано 66. В свою очередь, Россией – 25 фигурантов, разыскивавшихся иностранными партнерами. Среди них – лидеры и члены преступных группировок, террористических организаций, наркоторговцы», – сказал Колокольцев.

Российский министр сообщил о том, что в настоящее время учеты Интерпола интенсивно задействованы для обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Глава МВД подчеркнул важность дальнейшего расширения контактов с правоохранительными органами Китая по линии борьбы с преступлениями в сфере экономики, незаконным оборотом наркотиков и иными криминальными проявлениями транснационального характера.

Кроме того, министр отметил, что российская сторона придает большое значение участию в деятельности исполнительного комитета Интерпола. Это дает возможность продвижения совместных инициатив, направленных на укрепление международного полицейского сотрудничества.