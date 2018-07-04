РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Более 90 тысяч жителей подмосковных Люберец приняли участие в культурно-развлекательных мероприятиях, проведенных в городском округе в июне, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В июне в городском округе Люберцы провели 352 мероприятия, в которых приняли участие более 90 300 человек. Из них - 125 выставок книг, картин, 190 культурно-развлекательных программ, 22 экскурсии в музеях, 15 мастер классов для населения», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что во всех поселениях округа прошли праздничные программы, концерты, мастер-классы, выставки, выступления самодеятельных коллективов, посвященные Дню защиты детей.

«В 58 праздничных мероприятиях 1 июня приняли участие более 7 тысяч человек. Всех участников празднования угостили бесплатным мороженым», - добавил Ружицкий.