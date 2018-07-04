РИАМО - 4 июл. Обвиняемого в создании крупной финансовой пирамиды экстрадировали в Россию из Чехии, мошенника доставили в Москву, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН России в Москву доставлен мужчина 1981 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 174.1 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, фигурант был объявлен в розыск на основании запроса ГУ МВД России по Самарской области. По данным следствия, он причастен к мошенничеству, совершенному группой лиц в крупном размере, а также легализации денежных средств.

Созданная организация позиционировалась как оператор одной из московских инвестиционных компаний и сулила вкладчикам дивиденды до 60% годовых. Столь высокие проценты по вкладам объяснялись успешной финансовой политикой головной организации, которая якобы вкладывала средства в крупные и очень прибыльные проекты.

В результате противоправных действий пострадали около тысячи человек, у которых похищено свыше 200 миллионов рублей.

«Один из обвиняемых скрылся за пределами России и был задержан на территории Чешской Республики. В настоящее время он экстрадирован в Россию», – заключила Волк.