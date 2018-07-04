РИАМО - 4 июл. Ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Банный спас» продлится в городском округе Кашира до 11 июля, посетители смогут попариться в банях, пройти массаж и оздоровительные практики, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Мероприятие, которое уже не первый год проходит на территории нашего региона (Московской области – ред.) – это отличный досуг для всей семьи. Фестиваль представляет собой – сочетание спортивного и культурного досуга, здорового семейного отдыха и насыщенной культурно-развлекательной программы», – сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Гости смогут ощутить на себе все великолепие и разнообразие традиций банного мастерства и оздоровительных практик. Мастер-классы пройдут 6, 7 и 8 июля с утра до вечера.

Также запланирована насыщенная развлекательная программа – концерты с выступлением артистов, дискотеки, хороводы, народные игры, запуск воздушных змеев, огромные мыльные пузыри, фаер-шоу, фейерверк, квестдивергент (интересные задания и вопросы, выживание в условиях природы), перетягивание каната, игра в волейбол двухметровым мячом.

Кроме того, в распоряжении гостей пляж, четырехметровый батут, вкусная кухня, интерактивные площадки и масса сюрпризов от организаторов и партнеров праздника. На озере можно покататься на лодке и надувном зорбе.

Гостей ожидает гимнастика по утрам и посиделки с гитарой по вечерам для здоровья души и тела.